اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 12:42 ص
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خلى بالك.. لو تسببت فى إسقاط سيدة حامل هتتحبس

السبت، 15 يناير 2022 12:00 ص
خلى بالك.. لو تسببت فى إسقاط سيدة حامل هتتحبس محكمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وخلال السطور التالية، نوضح عقوبة الشخص المتسبب في إسقاط سيدة حامل، وعقوبة السيدة الحامل التي تتسبب في إسقاط حملها، حسب ما حدده قانون العقوبات.

نصت المادة 261 أنه كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

- المادة 262

المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

-المادة 263

إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.


قانون العقوبات

اسقاط الحمل

اسقاط الحامل

اسقاط الجنين

القانون المصري

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