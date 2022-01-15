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خريطة المدارس الدولية الحكومية وشروط التقدم للعام المقبل.. اعرف التفاصيل

السبت، 15 يناير 2022 06:00 ص
خريطة المدارس الدولية الحكومية وشروط التقدم للعام المقبل.. اعرف التفاصيل المدارس الدولية الحكومية
محمود طه حسين

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أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تجربة المدارس الرسمية الدولية الحكومية، عام 2014، حيث بدأ التجربة بمدرستين دوليتين، ثم وصلت حاليا إلى 19 مدرسة، نقدم فى التقرير التالى خريطة توزيع المدارس وشروط التقدم للعام الدراسى المقبل ومميزاتها.

ـ المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد وتمنح شهادة البكالوريا الدولية "ib".

ـ المدرسة المصرية الدولية بالمعراج بالمعادى وتمنح أيضا شهادة البكالوريا الدولية.

ـ المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس وتمنح شهادة الـ" ib" البكالوريا الدولية.

ـ المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وجار تشغيلها.

ـ المدرسة الرسمية الدولية الحكومية بالعبور بمحافظة القليوبية.

ـ المدرسة الرسمية الدولية بالشروق وتمنح شهادة ig.

ـ المدرسة الرسمية الدولية بطنطا.

ـ المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1.

ـ ـ المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2.

ـ المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.

ـ المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.

ـ المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.

ـ المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس بالقاهرة.

ـ  المدرسة الرسمية الدولية بدمياط.

ـ المدرسة الرسمية الدولية بمدينة أكتوبر بالجيزة فرع "1".

ـ المدرسة الرسمية الدولية بمدينة أكتوبر بالجيزة فرع 2.

ـ المدرسة الرسمية الدولية 3 بمدينة أكتوبر.

ـ المدرسة الرسمية الدولية بمدينة العاشر من رمضان.

ـ المدرسة الرسمية الدولية بمحافظة كفر الشيخ.

ـ يدرس الطالب مناهج دولية معتمدة معتمدة.

ـ مصروفاتها تبدأ من 15 ألف جنيه ولا تصل 20 ألف جنيه.

ـ  شروط التقدم السن ويبدأ من 4 سنوات إلى 4 سنوات و 11 شهر و 29 يوم بمرحلة رياض الأطفال فى 1 أكتوبر 2022.

ـ يحصل الطالب على شهادة الـ" ig" وهى شهادة معتمدة فى جميع الجامعات سواء المصرية أو الخارجية.

ـ تخدم المدارس الرسمية الدولية الطبقة المتوسطة.

ـ سعر الدراسة فى المدارس الدولية الخاصة التى تمنح نفس الشهادة يصل فى بعض المدارس لـ" 120 ألف جنيه.

ـ تشرف على المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيادة الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير ومؤسسة المدارس الرسمية.

 

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 المدارس الدولية الحكومية


 

 

 

 

 

 


التربية والتعليم

المدارس الرسمية الدولية

خريطة المدارس المصرية الدولية

اخبار مصر

شروط التقدم للمدارس المصرية الدولية

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