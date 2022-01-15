حملة مكبرة لمكافحة البناء المخالف والقضاء على العشوائية بمدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة لتفعيل القانون وإزالة المباني المخالفة في المهد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، ومحاربة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أثناء المرور اليومي بمنطقة حي جنوب تلاحظ وجود بناء مخالف مبنى بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمنطقة امتداد شارع التليفزيون، وعلى الفور تم التنسيق مع حسن خليدي رئيس حي جنوب وسمير سعود ومحمد عبده نائبي رئيس الحي، وحملة المعدات الثقيلة لتنفيذ الإزالة في المهد.

وأضاف العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أنه تبين أنها على مساحة 10 امتار فى 20 مترا بإرتفاع حوالى 3 أمتار، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وفي سياق متصل قاد العميد طارق لطفي حملة نظافة شاملة بنفس ذات المنطقة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفى نفس السياق وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لرؤساء الأحياء بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وتكثيف المتابعات الميدانية المستمرة للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.

ونفذ حي المطار، بقيادة شعبان طايع رئيس الحي ، حملات نظافة شاملة بالورديات الثلاثة ، استهدفت على مدار اليوم الطريق السريع بدءً من كمين العماري حتي كمين يسي متضمناً الجزر الجانبية والوسطى بالإضافة لأعمال رفع مخلفات القصب، وصناديق طريق منشاة العماري العمومي والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة وقود السيارات (عواد) والحي القديم وملعب نجع العرب.

كما تم استكمال رفع مخلفات القصب والأتربة بالوردية المسائية،وكذلك طريق المطار من كمين العماري وصولاً حتى محطة وقود السيارات بالوردية الليلية، وذلك بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة.



جانب من حملات النظافة والتجميل بالمدينة



حملة لمكافحة البناء المخالف والقضاء على العشوائية



رئيس المدينة خلال الحملة لتجميل شوارع المدينة