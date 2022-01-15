جنايات سوهاج: إحالة أوراق عاملين للمفتى لاتهامهما بقتل شخص فى أخميم

سوهاج محمود مقبول

قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عاطف رمسيس بإحالة أوراق عاملين لفضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بشأنهما، وحددت الثانى من دور شهر فبراير للنطق بالحكم مع إستمرار حبس المتهمين، لإتهامهما بقتل شخص وإستعراض القوة والعنف وإصابة 4 أشخاص آخرين بمركز أخميم.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2019، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة لكلا من أ . ص 54 سنة عامل، و ن . ع 60 سنة عامل، وآخرون، تهمة قتل المجنى عليه أ . ح ، مع سبق الإصرار والترصد بأن قام المتهمين المذكورين بضرب المجنى عليه بعصا شوم على رأسه فأحدثا إصابته التى أودت بحياته، واستعرضوا القوة واستخدموا العنف والتهديد بأسلحة نارية وبيضاء ضد 4 أشخاص آخرين، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج قضت برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شخص وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من عام 2020 بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة للمدعو ك . ا 61 سنة عامل، تهمة القتل العمد للمجنى عليه (ر . ا)، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.