اليوم السابع
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جنايات بنها تقضى بالإعدام لنجار مسلح قتل عاملا في الخانكة لسرقته

السبت، 15 يناير 2022 02:27 م
جنايات بنها تقضى بالإعدام لنجار مسلح قتل عاملا في الخانكة لسرقته محكمة جنايات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار السيد الرفاعي حسين، وعضوية المستشار عماد فتحي حلمي ويصا، والدكتور مصطفى خلف محمد أمين، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالتصديق على حكم الإعدام في القضية رقم 24067 بعد استطلاع رأي مفتى الجمهورية، بإعدام نجار مسلح بتهمة قتل عامل طعنا بالسكين بدائرة مركز الخانكة.

وكان المستشار فخرى خيرى المحامى العام لنيابات شمال بنها قد أحال المتهم "أحمد ي أ"، 20 سنة محبوس، لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه أحمد السيد محمد قنديل عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، فوضع مخططا للخلاص منه وأنفذه بأن أعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض سكين وانتظره بالمكان الذى أيقن سلفًا مروره منه، وما أن أبصره حتى استوقفه لتوصيله لمقصده، واستدرجه إلى إحدى المناطق النائية وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات بالسلاح الأبيض، بمختلف أنحاء جسده فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

تلقى مدير أمن القليوبية اخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بعثور الأهالى على جثة أحد الأشخاص به عدة طعنات متفرقة، وانتقلت قوة امنية وتبين أن الجثة لشخص يدعى أحمد السيد محمد عامل وتم نقله للمستشفى، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجار مسلح استدرج المجني عليه وطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته، وألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه لمحكمة الجنايات، والتي قضت بحكمها السابق.


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الإعدام شنقا

مفتي الجمهورية

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