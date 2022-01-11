تأجيل نظر قضية مقتل شخص وإلقاء جثته بترعة فى بنها لسرقة سيارته لـ16 فبراير المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، تأجيل نظر القضية رقم 2095 لسنة 2013 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 23 لسنة 2013 كلى شمال بنها، والخاصة بمقتل شخص وسرقة سيارته وإلقاء جثته بأحد الترع، والمتهم فيها 4 أشخاص، وتم صدور حكم بالإعدام على 3 متهمين منهم وتنفيذ الحكم، وضبط المتهم الرابع وتقديمه للمحاكمة، لجلسة اليوم الخامس من دور شهر فبراير المقبل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية أن المتهم"ح م م"، حداد، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، قتل وآخرون المجني عليه "أ ع أ"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقد العزم على قتله وسرقة سيارته، وأعدوا لذلك الغرض السلاح النارى والذخيرة اللازمة، حيث استغل المتهم الثانى علاقة الصداقة بينه وبين المجنى عليه، فاستدرجه وباقى المتهمين بسيارته ليلا إلى أحد الحدائق بزعم التجوال والتنزه، وما أن ظفروا به حتى باغته المتهمون الأول والثالث والرابع وأطلقوا صوبه 3 أعيرة نارية من السلاح بالتناوب، بنية إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، ثم ألقوا الجثة بإحدى الترع.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا باختفاء سائق، وعلى الفور تشكل فريق بحثى، وبدأت أعمال البحث إلى أن جرى العثور على جثة بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة بنها، وتعرفت أسرة المجنى عليه على الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجنى عليه كانت تربطه علاقة صداقة بشخص واستدرجه هو وعدد من المتهمين لقتله وسرقة سيارته، وفككوها وتصرفوا بها.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المجني عليه تربطه علاقة صداقة بأحدهم، وأدلوا باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.