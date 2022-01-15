جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية.. صور

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الخطوط الأردنية القادمة من عمان، استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وقام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود كمية من الأمبولات الدوائية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية غالية الثمن مخبأة داخل كيس به ووسط قطع من اللحوم .

وفى المحاولة الثانية وعلى نفس رحلة الطائرة أيضا استوقف تامر عادل أحمد رئيس القسم المعين علي اللجنة الجمركية راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى وتم تمرير بعض حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم واللذان لم يتلاحظ لهما وجود شئ مخالف .

وقام أحمد البسيوني بتكليف جورج صفوت فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب بدقة وخاصة الحقائب التي لم يتم تمريرها علي جهاز الفحص فتبين وجود كمية شبيهه من الامبولات الدوائية داخل كيس به مستلزمات "حلاقة" خاصة بالراكب .

قرر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الثالثة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي برقمى 12 و 13 لسنة 2022 ضد الراكبين وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .