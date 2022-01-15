اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 11:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: محامو متهمة الأمير أندرو بالاعتداء الجنسى يطالبون شهادة مساعده السابق

السبت، 15 يناير 2022 10:35 ص
جارديان: محامو متهمة الأمير أندرو بالاعتداء الجنسى يطالبون شهادة مساعده السابق الأمير أندرو وجيفرى ابستين
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن فيرجينيا جوفري، متهمة الأمير أندرو بالاعتداء الجنسى، تسعى منذ فترة طويلة للحصول على شهادة من ضابط ومساعده السابق، وفقًا لأوراق المحكمة في دعوى الانتهاك الجنسي المرفوعة ضد عضو العائلة المالكة.

وقال محامو جوفري إن لديهم "سببًا للاعتقاد" بأن روبرت أولني، المساعد السابق لدوق يورك، لديه "معلومات ذات صلة حول علاقة الأمير أندرو بجيفري إبستين".

وتزعم جوفري، البالغة من العمر 38 عامًا، أنها أجبرت على ممارسة الجنس في سن 17 مع أندرو من قبل اثنين من شركائه في ذلك الوقت، وهما جيفرى إبستين، وجيسلين ماكسويل.

وتم القبض على إبستين، رجل الأعمال الأمريكى الشهير والمدان بارتكاب جرائم جنسية، في يوليو 2019 بتهمة الاتجار بالجنس بحق فتيات تبلغ أعمارهن 14 عامًا، وانتحر في سجن مانهاتن بعد حوالي شهر واحد، أثناء انتظار المحاكمة.

أما ماكسويل، ابنة بارون الصحافة البريطانية روبرت ماكسويل، أدينت الشهر الماضي بالاتجار بالجنس والاتهامات ذات الصلة لجلب فتيات في سن 14 إلى إبستين لإساءة معاملتهن. ومن جانبه، نفى أندرو كل مزاعم سوء السلوك.

كما كتب محامو جوفري في ملفات المحكمة أن اسم أولني "يظهر في النسخ المتاحة للجمهور من دفتر هاتف إبستين".

وقال المحامون في ملفات المحكمة إنهم يرغبون في استجواب أولني حول علاقة أندرو بإبستين وماكسويل. قال محامو جوفري أيضًا إنهم يريدون سؤاله عن "أي اتصالات مع المدعي أو بخصوصه" ، بالإضافة إلى سفر أندرو إلى مدينة نيويورك و "من وإلى أي من منازل جيفري إبستين".

 


الامير اندرو

الملكة اليزابيث

فيرجينيا جوفرى

جيفرى ابستين

روبرت اولنى

نيويورك

محكمة بنيويورك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عاصفة جديدة داخل قصر باكنجهام..الملكة إليزابيث تعفى نجلها الأمير أندرو من أدواره العسكرية والملكية على خلفية اتهامه باعتداء جنسى وسماح محكمة أمريكية بملاحقته..صحف بريطانية: القرار خطوة مهينة وجاء بطلب من تشارلز

الجمعة، 14 يناير 2022 01:30 م

صحف بريطانية: إعفاء الأمير اندرو من ألقابه خطوة مهينة وجاءت بطلب من تشارلز

الجمعة، 14 يناير 2022 10:42 ص

الأمير أندرو يفقد جميع ألقابه العسكرية بسبب فضيحة جنسية.. اعرف التفاصيل

الخميس، 13 يناير 2022 08:13 م

ملكة بريطانيا تعفى ابنها الأمير أندرو من مهامه الملكية والعسكرية.. اعرف السبب

الخميس، 13 يناير 2022 07:39 م

الأمير أندرو يعرض منزله بسويسرا للبيع لدفع مصاريف دعوى تتهمه باعتداء جنسى

الخميس، 13 يناير 2022 10:47 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة