تونس تسجل 8460 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 8460 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 771 ألفا و 177 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفا و 755 حالة.

يذكرأن، شهدت عدد من الدول العربية، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، وتماثل 397 شخصا للشفاء ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و108 آلاف و206 إصابات، والوفيات إلى 24 ألفا و237 حالة، والشفاء إلى مليونين و69 ألفا و124 حالة.

ووفقا لموقع (worldometer) الذي يرصد إصابات كورونا في العالم، جاء العراق في المركز الأول عربيا والـ 27 عالميا من حيث إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، بعدد إصابات بلغ 2 مليون و108 آلاف و206 إصابات، تليها الأردن التي احتلت المركز الثاني عربيا و43 عالميا بإجمالي مليونا و91 ألفا و691 إصابة، والمغرب الثالث عربيا و46 عالميا بإجمالي إصابات مليونا و25 ألفا و898 إصابة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و628 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 604 آلاف و672 إصابة، كما سجلت شفاء 3 آلاف و511 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 558 ألفا و546 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و903 حالات، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و68 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 799 ألفا و 65 إصابة، كما سجلت شفاء 1226 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 758 ألفا و31 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2185 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة 3 حالات جديدة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 2089 إصابة، وشفاء 854 حالة جديدة، فيما استقر إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس عند حجز 1397 حالة وذلك عقب تسجيل صفر إصابات جديدة .

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض، 765 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 396 ألفا و452 إصابة، كما سجل شفاء 523 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 383 ألفا و603 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 5 آلاف و828 حالة، وذلك عقب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و339 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 14 وفاة و3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12959 وفاة و1095087 إصابة.