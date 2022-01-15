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تموين المنيا: تحرير 52 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة

السبت، 15 يناير 2022 05:29 م
تموين المنيا: تحرير 52 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة حملة تموينية - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وكيل وزارة التموين الدكتور محمود يوسف، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، وضمان سلامة الغذاء، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إدارة الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين، نظمت حملة مكبرة استهدفت الأسواق العامة، والمحلات التجارية، ومنع الغش والاحتكار، ومراقبة المخابز البلدية،وأسفرت الحملة عن تحرير 52 مخالفة تموينية متنوعة.

وأضاف ، وكيل وزارة التموين ، أن الحملات مستمرة لضبط الأسعار والأسواق ، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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محافظة المنيا

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