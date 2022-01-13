تموين المنيا يضبط 62 مخالفة خلال حملات رقابية

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون،ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، لضمان سلامة الغذاء حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 62 مخالفة تموينية متنوعة، منها 58 مخالفة من خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة لضبط مخالفتين في مجال المواد البترولية وكذلك مخالفتين في مجال متابعة الأسواق، حيث تنوعت المخالفات بين (منتجات بدون تاريخ صلاحية – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية).





