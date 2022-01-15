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تعليم كفر الشيخ: عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم بإجراءات احترازية

السبت، 15 يناير 2022 01:13 ص
تعليم كفر الشيخ: عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم بإجراءات احترازية محمد عبدالله وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المُقرر لها، اليوم السبت، الموافق 15 يناير 2022 وذلك بعد أن اعتماد اللواء جمال نور الين، محافظ كفر الشيخ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية.
 
وشدد  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتعقيم اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات وبعدها، ضمانًا لسلامة الطلاب والمعلمين، مشدداً على الانتهاء من تصحيح الأوراق أولًا بأول.
 
وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الامتحانات ستبدأ الساعة الثامنة صباحاً، ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء، ومادة العلوم، ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والخط الإملاء، والحاسب الآلي.
  
وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الإدارات التعليمية والمدارس انتهت من الاستعدادات  لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقررانعقادها، اليوم السبت، بجميع المراحل التعليمية، متلقياً  تقارير من مديري الإدارات عن استعدادات الإدارات والمدارس للامتحانات لعقد امتحانات النقل.
 
محمد عبدالله وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ
محمد عبدالله وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ

 


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