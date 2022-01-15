تعليم كفر الشيخ: عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم بإجراءات احترازية

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتعقيم اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات وبعدها، ضمانًا لسلامة الطلاب والمعلمين، مشدداً على الانتهاء من تصحيح الأوراق أولًا بأول.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الامتحانات ستبدأ الساعة الثامنة صباحاً، ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء، ومادة العلوم، ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والخط الإملاء، والحاسب الآلي.