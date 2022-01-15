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انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى اليوم

السبت، 15 يناير 2022 12:00 ص
انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى اليوم امتحانات رابعة ابتدائى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، حيث أعلنت المدارس جدول الامتحان للطلاب على أن تبدأ اليوم 15 يناير وتستمر حتى 20 من نفس الشهر، وانتهت الإدارات التعليمية من اختيار أسئلة الامتحانات من ببنوك الأسئلة، وهى مختلفة من مدرسة لأخرى، كما تم طباعتها.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان رابعة ابتدائى والأسئلة تتم فى جميع الدروس من بداية العام الدراسى حتى نهاية شهر ديسمبر 2021، ومن ثم الأجزاء التى أدى فيه الطلاب امتحان الشهر بديسمبر الماضى مطلوبة فى امتحان منتصف العام الدراسى.
 
ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات سوف تقيس ما تعلمه الطالب بشكل فعلى للتأكد من تحقيق نواتج التعلم فى منهج الفصل الدراسى الأول، إضافة إلى قياس مستوى تعامل الطلاب مع المناهج الدراسية الجديدة ومدى استيعابهم لها والتى تطبق لأول مرة فى الصف الرابع الابتدائى.
 
وامتحان الصف الرابع الابتدائى بالفصل الدراسى الأول هو ثان اختبار للطلاب فى المنظومة الجديدة للتعليم، بعد امتحان شهر ديسمبر الماضى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هدف الامتحان ليست الدرجات بل استيعاب مفهوم التطوير والمناهج المطورة، ومن ثم قياس مستوى الطالب يكون بمعرفة مدى التفاعل مع المناهج والمقررات الجديدة.

رابعة ابتدائى

امتحانات الرابع الابتدائى

امتحانات الصف الرابع الابتدائى

وزارة التعليم

اليوم السابع بلس

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