تداول 1381 طن بضائع عامة ومتنوعة و 299 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت مواني البحر الأحمر، تداول 1381 طن بضائع عامة ومتنوعة، و299 شاحنة و 9 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 393 طن بضائع عامة و 18 شاحنة .

شملت حركة الواردات 989 طن بضائع عامة و281 شاحنة و 9 ملاكي 12 سفن علي أرصفة الموانئ، واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 87 شاحنة 7 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة و السفينة امل بحمولة 81 شاحنة 2 ملاكى.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 989 طن وتصدير 18 شاحنة بحمولة 393 طن.