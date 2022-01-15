اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 10:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 1381 طن بضائع عامة ومتنوعة و 299 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 15 يناير 2022 10:14 ص
تداول 1381 طن بضائع عامة ومتنوعة و 299 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مواني البحر الأحمر، تداول 1381 طن بضائع عامة ومتنوعة، و299 شاحنة و 9 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 393 طن بضائع عامة و 18 شاحنة .

 
شملت حركة الواردات 989 طن بضائع عامة و281 شاحنة و 9 ملاكي 12  سفن علي أرصفة الموانئ، واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 87 شاحنة 7 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة و السفينة امل  بحمولة 81 شاحنة 2 ملاكى.
 
كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 989 طن وتصدير 18 شاحنة بحمولة 393 طن.

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

موانئ البحر الاحمر

سفاجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة