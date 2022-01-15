اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل طفلة ووضع جثتها داخل جوال بحلوان

السبت، 15 يناير 2022 10:33 ص
تجديد حبس المتهم بقتل طفلة ووضع جثتها داخل جوال بحلوان محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل طفلة ووضعها داخل "جوال".

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض علي المتهم بقتل طفلة، وتبين أنه أثناء مقاومتها له تعدى عليها بالضرب حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضع جثمانها داخل جوال وألقاه أمام منزلها بحلوان.

وعثر الأهالى بمنطقة المساكن الاقتصادية على جثة طفلة عمرها 6 سنوات، داخل جوال وملقاة بجوار منزلها بمدينة حلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة المساكن الإقتصادية، مفاده العثور علي جثة طفلة متقولة وملقاه داخل جوال بجوار منزلها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر علي جثة طفلة عمرها 6 سنوات، مخنوقة ومصابة بطعنتي في البطن والرأس.

وأجرت مباحث القسم تحريات مكثفة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث لكشف غموضها وتم القبض علي الَمتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 
 

 


عقوبة القتل

اخبار الحوادث

حلوان

مقتل طفله

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