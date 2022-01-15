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تأهل فريق "أليكس إيجلز" بهندسة الإسكندرية للمسابقة الدولية SAE بأمريكا

السبت، 15 يناير 2022 11:34 ص
تأهل فريق "أليكس إيجلز" بهندسة الإسكندرية للمسابقة الدولية SAE بأمريكا الفريق الفائز
الإسكندرية أسماء على بدر

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فاز فريق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية "أليكس إيجلز" بجائزة أفضل تصميم لطائرة بدون طيار، وذلك فى المسابقة الدولية الخامسة لإبتكار وتطوير المعدات غير المأهولة المقامة بالكلية الفنية العسكرية بالقاهرة، والمركز الثاني في مسابقة إبداع 10 في فئة الإبتكارات الهندسية ومجال تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، وبهذا يتأهل الفريق للمسابقة الدولية SAE المقامة بأمريكا هذا العام.
 
ومن جانبه قدم الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، التهنئة للفريق الفائز، على هذا الإنجاز المشرف، متمنياً لهم التوفيق، فى باقى مراحل المسابقة العالمية، وأكد د.قنصوه أن الجامعة حريصة  على دعم الأفكار الإبداعية لأبنائها الطلاب التي تتم خارج الصندوق فى مجال التكنولوجيا، والتى يمكن الاستفادة منها فى تطوير الصناعة، لافتاً أن هذا الإنجاز الواعد في مجال التكنولوجيا يخدم سوق العمل فيما يتعلق بمجالات الذكاء الاصطناعى، وأعلن أن الجامعة ستقدم كافة وسائل الدعم للفريق فى المرحلة القادمة من مراحل المسابقة العالمية.
 
وقدم فريق أليكس إيجلز الشكر لرئيس الجامعة، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد بهاء الدين خيري، المشرف على الفريق، وإدارة الكلية، على الدعم الكامل لهم، وتوفير المناخ المناسب لتقديم أفضل ما لديهم من أداء لمنافسة الفرق الأخرى، وتأهيلهم للمسابقة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية هذا العام.
 
 

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