تأجيل قضية مقتل فتاة حرقها شقيقها بسبب الميراث بالمنصورة لـ17 يناير.. فيديو

الدقهلية: شريف الديب ومرام محمد

قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي على قاسم رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار وائل صفوت راشد، المستشار محيي محمد الكناني، المستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر شعبان شمس الدين خفاجة، وأحمد كمال، تأجيل نظر قضية مقتل فتاة على يد شقيقة وإشعال النيران فيها بسبب الخلاف على الميراث، إلى جلسة الإثنين القادم الموافق 17 يناير لسماع دفاع المتهم.

وترجع أحداث القضية بعد أن تبلغ لقسم شرطة الكردى بمديرية أمن الدقهلية، بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث تقطنها (إحدى السيدات)، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عن ذلك احتراق بعض محتويات الشقة وإصابة قاطنة الشقة بحروق متفرقة وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وبسؤال المصابة، قررت أنه حال نزولها على سلم العقار قام شقيقها (مالك محل بقالة- مقيم بالطابق الثاني بذات العقار).. بسكب كمية من سائل البنزين عليها وإضرام النيران بها ثم قام بالصعود لشقتها، وأضرم النيران بها وعللت ذلك لخلافات على الميراث، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.