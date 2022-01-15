اليوم السابع
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"بضم السيقان".. هكذا نصحت مسئولة بجنوب أفريقيا الفتيات بالتعليم والابتعاد عن الشباب

السبت، 15 يناير 2022 01:42 م
"بضم السيقان".. هكذا نصحت مسئولة بجنوب أفريقيا الفتيات بالتعليم والابتعاد عن الشباب وزيرة صحة إقليمية في جنوب أفريقيا راموثوبا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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دعت وزيرة صحة إقليمية في جنوب أفريقياراموثوبا،  تلميذات المدارس إلى "فتح الكتب وضم السيقان"، وأدلت فوفي راماثوبا بتصريحها خلال زيارة لمدرسة إعدادية، في إطار التشجيع على عدم ممارسة الجنس في سن مبكرة، وتقليل معدلات الحمل بين الفتيات في سن المراهقة.

تواجه وزيرة صحة إقليمية في جنوب أفريقيا انتقادات لاذعة، وأضافت راموثوبا أثناء مخاطبة الطلاب: أن رجالاً أكبر سناً يقومون بإغراء الفتيات عبر كماليات باهظة الثمن، مثل الهواتف الذكية.

وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي التصريح، وتساءلوا عن أسباب توجيهه للفتيات فقط، بينما دافعت راموثوبا عن تصريحها، قائلة: إنه كان موجهاً للفتيان أيضاً، بحسب "بي بي سي".

ودافعت راموثوبا عن تصريحها، قائلة في حديث لموقع TimesLIVE المحلي، إنه كان موجها للفتيان أيضا ولكلا الجنسين ولكل أفراد المجتمع.

وأضافت أن ناخبيها في ليمبوبو "أعربوا عن تقديرهم للرسالة"، وأردفت: "كانوا يقولون إنهم يخشون قول هذه الأشياء وشكروني على وصف الأشياء بأسمائها بأسمائها الحقيقية".


جنوب أفريقيا

راموثوبا

وزيرة صحة إقليمية في جنوب أفريقيا

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