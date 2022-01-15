بدء اختبارات الفصل الدراسى الأول لطلاب كلية الصيدلة إلكترونيا بجامعة طنطا

الغربية: مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، عن بدء أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية الصيدلة إلكترونيًا بمقر مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد بالجامعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية لتحقيق الجودة فى العملية التعليمية، لما تتميز به من دقة وايجاز موضحًا أنه سيتم اجراء التصحيح الإلكتروني الفوري.

أكد رئيس الجامعة تحقيق قفزة كبيرة فى ملف التحول الرقمي الشامل بالجامعة ورقمنة الخدمات الطلابية، موضحا أنه تم افتتاح 15 قاعة كبرى للاختبارات الالكترونية تضم 1629 جهاز حاسب آلي وتواكب ذلك مع تحسين نوع وعدد الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب والباحثين والمتدربين مثل منصة الأبحاث الطلابية والمنصات التعليمية ومنصات التدريب.

أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب انتظام العملية الامتحانية فى أول ايام الامتحانات الإلكترونية بمعامل الجامعة، كما أشاد بجاهزية المعامل الالكترونية وبمجهودات فرق العمل بمركز الاختبارات الإلكترونية، وانتظام سير الاختبارات وفق الخطة الموضوعة للجامعة، وذلك بدون أي معوقات أو شكاوى حتى انتهاء الاختبار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد النمر مدير المركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية إلى أن مركز الاختبارات الالكترونية استقبل الاختبار الاول من طلاب كلية الصيدلة، مؤكدًا على جاهزية مركز الاختبارات بعدد 1700 مقعد اختبارات في إطار الأسبقية الأولي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات.