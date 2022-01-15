بتكلفة 7 ملايين جنيه.. وصول وحدة المناظير الجراحية بمستشفى قنا العام

صابر سعيد

أعلن الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن وصول وحدة المناظير الجراحية بمستشفى قنا العام والتى تعد أول وحدة مناظير جراحية بمستشفيات محافظة قنا، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بجعل عام 2022 هو عام المجتمع المدنى، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وأوضح تاوضروس، أن وحدة المناظير تقدر بقيمة 7 مليون جنيه وتتضمن خدمات المناظير الجراحية لأقسام الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد، وتعد نقلة مميزة فى تقديم خدمات المناظير على مستوى المحافظة لدورها فى دعم العمليات الجراحية الدقيقة والتى تساهم فى رفع العناء عن كاهل المواطن القنائى وتقدم خدمات المناظير التى كان المواطن يتكبد العناء فى الحصول عليها فى المحافظات المجاورة.

وأشار الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إلى أنه قد تم البدء فى تركيب وحدة المناظير وتجهيز الفريق الطبى اللازم للتشغيل مؤكدا على التطوير المستمر للخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى من أجل خدمة المرضى بالمحافظة.