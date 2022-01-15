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بالكمامات والمسافات الآمنة.. طلاب آداب القاهرة يؤدون امتحانات التيرم الأول

السبت، 15 يناير 2022 10:08 ص
بالكمامات والمسافات الآمنة.. طلاب آداب القاهرة يؤدون امتحانات التيرم الأول طلاب آداب القاهرة يؤدون امتحانات التيرم الأول
كتب محمد صبحى

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من داخل لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الآداب بجامعة القاهرة حيث أجرى الدكتور شريف شاهين عميد الكلية جولة تفقدية لمتابعة انتظام الامتحانات .

 
وقال الدكتور شريف شاهين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن الكلية أنهت كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول مشيرا إلى انتظاما لامتحانات وعقدها بنظام البابل شيت .
 
وأضاف عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الكلية ملتزمة بقرارات إدارة الجامعة بشأن نظام الامتحانات والورقة الامتحانية مشيرا إلى أن أقصى مدة زمنية للامتحان ساعة ونصف سواء بنظام البابل شيت أو نظام الاختبار المقالى.
 
واستطرد الدكتور شريف شاهين، أن الامتحانات تعقد على 3 فترات حيث تشهد الامتحانات انتظام كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع تعقيم القاعات  بين الفترات للوقاية من كورونا .
 
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التعليم العالى

جامعة القاهرة

امتحانات الفصل الدراسى الأول

اداب القاهرة

كورونا

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