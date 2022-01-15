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جامعة القاهرة: انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة

السبت، 15 يناير 2022 08:39 ص
جامعة القاهرة: انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكدت جامعة القاهرة على انتظام عقد وتنظيم امتحانات الفصل الدراسى الأول، اليوم السبت، حيث تشهد كليات التجارة والآداب والآثار وهندسة وكليات أخرى عقد امتحانات التيرم الأول .
 
وأشار مصدر من جامعة القاهرة إلى انتظام الامتحانات، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بشأن تعطيل أو تأجيل الامتحانات بالكليات بسبب سقوط الأمطار .
 
وكان الدكتور محمد الخشت، قال إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.
 
ووجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها قبل بدء الامتحانات بأسبوعين.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.
 
 
 

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