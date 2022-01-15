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انقطاع التيار الكهربائى 4 أيام عن 4 قرى ببنى سويف.. اعرف التفاصيل

السبت، 15 يناير 2022 01:30 ص
انقطاع التيار الكهربائى 4 أيام عن 4 قرى ببنى سويف.. اعرف التفاصيل قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض القرى والأماكن بمركزي بني سويف وناصر، اعتباراً من اليوم السبت حتى الثلاثاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات.

وبحسب قطاع الكهرباء، سيتم قطع الكهرباء اليوم السبت 15/1 عن جزيرة أبوصالح، ويوم الأحد 16/1 عن منطقة مطار دنديل، ويوم الاثنين 17/1 عن قرية رياض باشا، ويوم الثلاثاء 18/1 عن قرية سنور.

ويتوجه القطاع بالاعتذارعن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

 


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