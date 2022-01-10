اليوم السابع
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جامعة قناة السويس تقرر تقسيط مصروفات الكتاب الجامعى على فصلين دراسيين

الإثنين، 10 يناير 2022 01:41 م
جامعة قناة السويس تقرر تقسيط مصروفات الكتاب الجامعى على فصلين دراسيين الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قرر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس الموافقة على تقسيط مصروفات الكتاب الجامعى لطلاب مرحلة الليسانس على فصلين دراسيين "فصل دراسى أول - فصل دراسى ثاني"، فى استجابة سريعة لمطالب الطلاب وذويهم بتخفيف أعباء المصروفات الدراسية ومصروفات الكتاب الجامعى عن العام كاملًا، وقام "مندور" بتعميم القرار على جميع كليات الجامعة ومعاهدها.

 

جدير بالذكر أنه تم عرض هذا المقترح بمجلس الجامعة وتم الموافقة على تقسيط مصروفات الكتاب الجامعى على الفصلين لطلاب البرامج العادية بالجامعة.

 


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