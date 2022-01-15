انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم بجامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أنه من المقرر أن تنطلق اليوم السبت، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بجامعة الأقصر، والتى من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، مشدداً على أنه لن يسمح للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات، مؤكدا أن الجامعة أنهت تطعيم طلاب الكليات بلقاح كورونا ما بين الجرعة الأولى والجرعتين، بالإضافة إلى تطعيم أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال الامتحانات، وذلك بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب بالإضافة إلى توزيعهم على فترات.

وكان الدكتور محمد محجوب، قال إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات، حيث وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها قبل بدء الامتحانات بأسبوعين.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أنه تم توفير قاعات تستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعى الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا.

وكانت قد استضافت جامعة الأقصر، فعاليات الملتقى العلمى الثانى الذى تنظمه جمعية زمالة الكيمائيين المصرية، تحت عنوان "الكيمياء.. خبراء وتطبيقات من أجل تطور الصناعة وخدمة المجتمع" بقاعة المؤتمرات بمدينة الأقصر، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ورعاية فخرية للدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

ومن جانبه، رحب الدكتور علاء عطية برئيس جامعة الأقصر، وقدم له الشكر على رعايته للملتقى الذى يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الكيمياء فى خدمة المجتمع، مؤكدا أن الجمعية تقدم الخبراء والاستشاريين فى كل علوم الكيمياء، وتكوين حلقات وصل بين خريجى كلية العلوم والمصانع وتدريبهم بها، والحصول على الخبرات المطلوبة وتأهيلهم لسوق العمل، وتنفيذ الابحاث التطبيقية فى المصانع وادخال فكر الحفاظ على البيئة فيها، لافتا إلى أن الجمعية تسير بخطوات متقدمة فالملتقى الماضى كانت الجمعية تحت التأسيس، أما الحالى فيعلن فيه إشهار الجمعية بشكل رسمى تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.