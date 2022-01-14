انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الأقصر غدا وسط إجراءات مشددة

الأقصر – أحمد مرعى

تنطلق غدا السبت، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بجامعة الأقصر، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حيث أكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إلى أنه لن يسمح للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات، مؤكدا أن الجامعة أنهت تطعيم طلاب الكليات بلقاح كورونا ما بين الجرعة الأولى والجرعتين، بالإضافة إلى تطعيم أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال الامتحانات، وذلك بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب بالإضافة إلى توزيعهم على فترات.

وكان الدكتور محمد محجوب، قال إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات، حيث وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها قبل بدء الامتحانات بأسبوعين.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أنه تم توفير قاعات تستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا.

وكان قد شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جلسته رقم 61، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ناقش المجلس مقترح تكليف نواب رؤساء الجامعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية محددة لتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع المحلي على مستوى قوافل التوعية والتدريب والقوافل الطبية والبيطرية بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة.

كما ناقش المجلس مقترح بروتوكول تعاون بين الجامعات الحكومية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي، ومقترح بروتوكول تعاون بين الجامعات الحكومية المصرية ووزارة الصحة والسكان وذلك للتنسيق والتعاون في تنفيذ القوافل التنموية الشاملة التي تقوم بها الجامعات في ضوء مبادرة حياة كريمة، وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد محجوب، نشاط جامعة الأقصر وما نفذته في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.