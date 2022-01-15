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انطلاق امتحانات التيرم الأول بآثار القاهرة اليوم على 3 فترات للوقاية من كورونا

السبت، 15 يناير 2022 03:00 ص
انطلاق امتحانات التيرم الأول بآثار القاهرة اليوم على 3 فترات للوقاية من كورونا امتحانات كليات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنطلق اليوم السبت، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الآثار بجامعة القاهرة حضوريا وبنظام البابل شيت، وسط تطبيق صارم الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا .
 
وكان  الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أكد  انتهاء الكلية من كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصه بانطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالكلية.
 
وأشار الدكتور أحمد رجب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول تعقد  على 3 فترات وذلك لتجنب الزحام والتكدس ومنع انتشار عدوى كورونا.
 
و تابع عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أن الكليه ستطبق كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه من فيروس كورونا خلال تنظيم الامتحانات من حيث التشديد على ارتداء الكمامات الطبيه ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل الطاعات بالإضافة إلى إجراء تعقيم شامل القاعات بين فترات الامتحانات.
 
 

التعليم العالى

اخبار مصر

امتحانات التيرم الاول

اثار القاهرة

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