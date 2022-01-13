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انطلاق امتحانات نهاية التيرم الأول بآداب القاهرة.. تعقد على 3 فترات لمنع الزحام

الخميس، 13 يناير 2022 05:00 ص
انطلاق امتحانات نهاية التيرم الأول بآداب القاهرة.. تعقد على 3 فترات لمنع الزحام جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنطلق اليوم، الخميس امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الآداب جامعة القاهرة وذلك بالنسبة لجميع الفرق الدراسية، وتستمر حتى يوم 3 فبراير المقبل.
 
وكان الدكتور خالد أبو الليل، وكيله كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أكد أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية المرتبطة بأعياد الأقباط و25 يناير خلال وضع جداول الامتحانات مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للامتحانات وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى.
 
وأكد وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه تم تجهيز مبانى الامتحانات، مشيرا إلى أن الامتحانات ستجرى على 3 فترات وذلك لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعى على صحة وسلامة الجميع ومنه التكدس والزحام، مؤكدا تنظيم الامتحانات وسط تطبيق صارم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا .
 
 

اداب القاهرة

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التعليم العالى

امتحانات التيرم الاول

اخبار مصرية

جامعة القاهرة

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