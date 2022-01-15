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اليوم انطلاق امتحانات أولى ثانوى الورقية بالمواد غير المضافة للمجموع

السبت، 15 يناير 2022 07:00 ص
اليوم انطلاق امتحانات أولى ثانوى الورقية بالمواد غير المضافة للمجموع طلاب أولى ثانوى - أرشيفة
كتب محمود طه حسين

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تنطلق اليوم السبت امتحانات الصف الأول الثانوى العام، فى المواد غير المضافة للمجموع، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب أولى ثانوى يمتحنون فى المواد غير المضافة يومى 15 و17 يناير، فيما يمتحن طلاب الصف الثانى الثانوى يومى 16 و18 يناير.
 
وتشمل المواد غير المضاف درجتها للمجموع الكلى "التربية الدينية - التربية الوطنية "المواطنة وحقوق الإنسان" - الكمبيـوتر وتكنولوجيا المعلومات - التربية الرياضية".
 
وتحتوى الامتحانات تحتوى على قسمين، أحدهما إلكترونى يتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.  
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش فى هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.
 

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