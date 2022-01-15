النقل اللبنانية تنفى تعرض طائرات لإطلاق رصاص أثناء وجودها بمطار بيروت

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نفت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، ما تردد حول تعرض طائرات لإطلاق رصاص أثناء وجودها بمطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة بيروت.

جاء ذلك فى بيان للمكتب الإعلامى لوزير الأشغال العامة والنقل الدكتور على حمية ردا على ما نشر اليوم على وسائل التواصل الاجتماعى وعدد من المواقع الاخبارية ووسائل الاعلام المحلية حول تعرض طائرات لرصاصات، إحداها أدت إلى ثقب تحت كابينة القيادة لطائرة يونانية.

وأكد البيان أن التقرير الفنى للجهات المعنية بالمطار حول الثقب الذى تم اكتشافه بالطائرة اليونانية أكد عدم تعرض الطائرة المذكورة لأى رصاص، موضحا أن الوزارة راسلت جهات متخصصة فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى جزمت فى تقرير مرسل اليوم أنه ليس هناك أى رصاصة فى إحداث الثقب.

وحول ما تردد حول تعرض طائرة قطرية لإطلاق نار على إطاراتها بالمطار، أكدت وزارة الأشعال أن الطائرة تعرضت لحادث، حيث تبين أن هناك قطعة معدنية علقت بإحدى إطاراتها، من دون أن يتسبب ذلك بأى مخاطر تذكر، معتبرة أن هذا الأمر قد يحدث كل مطارات العالم.

وقال وزير الأشغال أن تفعيل المرافق العامة للنهوض بلبنان لا يكون بهذا الشكل، معتبرا أن هناك الكثير من الاستخفاف بسمعة لبنان، فى الوقت الذى يعد فيه لبنان بأمس الحاجة إلى تفعيل مرافقه.

وشدد على أن مطار رفيق الحريرى الدولى ليس المكان الصحيح لما وصفه بتصفية الحسابات السياسية.