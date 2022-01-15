الكشف الطبى على 4464 مواطنا بالمجان خلال قوافل "حياة كريمة" بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، قوافل طبية مجانية بقريتى القفطية التالبعة لمركز دراو ، والمنشية شرق التابعة لمركز كوم أمبو، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القوافل الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبى المجانى على 4464 مواطن ومواطنة، بجانب تقديم التحاليل والفحوصات المعملية ، بالإضافة إلى تنظيم الندوات التوعوية وخدمات التثقيف الصحى.

وأشار، إلى استمرار تنظيم القوافل الصحية برعاية محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى ، ولاسيما الأكثر إحتياجاً ، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.