محافظ المنيا: جارى تنفيذ 394 مشروعا في 16 قطاعا بقرى مغاغة ضمن حياة كريمة

المنيا -حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا جولة تفقدية اليوم السبت ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لمتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بقري مركز مغاغة ، حيث يجرى تنفيذ 394 مشروعا في 16 قطاع بقرى المركز.

جاء ذلك بحضور، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ووكلاء الوزارة وممثلي جهاز التعمير والجهات المعنية، يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية ، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى "أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وتابع المحافظ خلال جولته، بمركز مغاغة، أعمال إنشاء مجمع الخدمات وكذلك المجمع الزراعي بقرية ميانة ، كما تابع أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية اطنيه ، وأجرى محافظ المنيا خلال جولته معاينة لقطعة الأرض المخصصة لإنشاء مستشفى مغاغة المركزي والتي ستقام على مساحة 5 أفدنة ، كما استمع المحافظ لعرض توضيحي حول المستشفى، حيث يجري العمل في 45 مشروع ضمن القطاع الصحي بمركز مغاغة .

وخلال الجولة التقى المحافظ، بعدد من أهالي القرية، حيث استمع الى ملاحظاتهم ومتطلباتهم ، كما وجه الأهالي وأعضاء مجلس الشيوخ ، خالص الشكر والتقدير والاعزاز للسيد رئيس الجمهورية ، على تخصيص تلك المشروعات لقري محافظة المنيا بصفة عامة وقري مركز مغاغة بصفة خاصة ، لتصبح مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأضخم والأهم على مرالتاريخ.

كما أعرب الأهالي والنواب ، عن خالص تحياتهم وتقديرهم لجهود السيد محافظ المنيا في متابعة تنفيذ تلك المشروعات والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق القري.

وخلال جولته بمركز مغاغة تابع محافظ المنيا، أعمال نقل وإزالة القمامة بالمقلب الوسيط بقرية الشيخ زياد إلى المدفن الصحي بالطريق الصحراوي، للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة.

وكلف المحافظ مديرية الموارد المائية والري بإجراء أعمال المعاينة والتنسيق مع الجهات المعنية، لإزالة أحد التعديات على أملاك الري .