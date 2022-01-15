السيطرة على حريق نشب إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

شهدت إحدى قرى مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، انفجار أسطوانة بوتاجاز تسببت فى إصابة ربة منزل وتصدع 3 منازل بالقرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار شمال محافظة المنيا، يفيد بنشوب حريق بمنزل بعزبة أبو حرب بمركز بني مزار، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى تسبب فى إصابة ربة منزل، ومقيم وتصدع 3 منازل وعلي الفور انتقلت لجنة المباني الآيلة للسقوط وتم إخلاء المنزل بالكامل وإصدار قرار إزالة، وتخفيف الأحمال بالمنازل الثلاثة المجاورة، وفصل الكهرباء والمياه.