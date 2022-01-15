الخارجية الأمريكية: واشنطن أعدت 18 سيناريو للرد على الغزو الروسى لأوكرانيا

كتب محمد جمال

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت 18 احتمالا للرد في حالة الغزو الروسى لأوكرانيا، وأضافت نولاند، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية "مبدئيا لن أتحدث عن السيناريوهات الـ18 المختلف.. سأقول فقط إننا مع الحلفاء على استعداد للتسبب بألم حاد بشكل سريع إذا اتخذت روسيا أي خطوة عدوانية".

وأكدت نولاند أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا قد تختلف عن بعضها البعض.

وتابعت المسؤولة الأمريكية "أحيانا يكون أصعب علينا من أوروبا القيام ببعض الأشياء، من الصعب علينا، وأحيانا يكون العكس".

وفى وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الولايات المتحدة حددت توقيت "الغزو" الروسى لأوكرانيا.

وأوضحت أن موسكو قد تختلق الذريعة الضرورية لمثل هذه الأعمال، فيما نفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لشن أي جهوم على أوكرانيا، رافضة الاتهامات الغربية والأوكرانية في هذا الشأن.

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربى، قال إن الولايات المتحدة لا تريد تصعيداً فى أوكرانيا، وأنها ستقدم مساعدات أمنية إلى كييف للدفاع عن نفسها".

وقال إن "الولايات المتحدة لديها معلومات تؤكد أن روسيا أرسلت عملاء للقيام بهجمات على مواطنين في أوكرانيا من المتحدثين بالروسية، لإيجاد ذريعة لهجوم روسي وتدخل في أراضي أوكرانيا".