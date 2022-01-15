الجامعة العربية تنعى السفير قيس العزاوى الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والاتصال

بيشوى رمزى

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والاتصال، الذى وافته المنية اليوم بعد صراعٍ مع المرض.

وقدم أبو الغيط التعازى لأسرة الفقيد، باسم الأمانة العامة للجامعة وجميع العاملين فيها.

وأكد أن السفير العزاوى كان قيمة كبيرة، لبلده العراق وللأمة العربية، وأنه مزج بين العمل السياسى والأكاديمى فأجاد وترك بصمة فى كل مجال.

وقال الأمين العام أن فترة عمل الراحل الكبير بالجامعة كشفت عن حس عروبى صادق والتزام بالقضايا العربيةk والعمل العربى المشترك صاحب العزاوى عبر مسيرته المهنية والأكاديمية، داعياً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.