اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 11:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية تنعى السفير قيس العزاوى الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والاتصال

السبت، 15 يناير 2022 10:08 م
الجامعة العربية تنعى السفير قيس العزاوى الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والاتصال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والاتصال، الذى وافته المنية اليوم بعد صراعٍ مع المرض.

 

وقدم أبو الغيط التعازى لأسرة الفقيد، باسم الأمانة العامة للجامعة وجميع العاملين فيها.

 

وأكد أن السفير العزاوى كان قيمة كبيرة، لبلده العراق وللأمة العربية، وأنه مزج بين العمل السياسى والأكاديمى فأجاد وترك بصمة فى كل مجال.

 

وقال الأمين العام أن فترة عمل الراحل الكبير بالجامعة كشفت عن حس عروبى صادق والتزام بالقضايا العربيةk والعمل العربى المشترك صاحب العزاوى عبر مسيرته المهنية والأكاديمية، داعياً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

 


الجامعة العربية

قيس العزاوى

أحمد أبو الغيط

جامعة الدول العربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة