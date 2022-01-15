اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الطقس السيئ

السبت، 15 يناير 2022 09:07 ص
وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الطقس السيئ أمطار - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع المحافظات والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات خلال اليومين القادمين لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية.
 
كما وجه اللواء محمود شعراوي، السادة المحافظين بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار والتعامل الفورى مع أية تجمعات للمياه بالشوارع الفرعية والميادين الرئيسية والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى، كما طالب وزير التنمية المحلية بضرورة التأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة مع تواجدها وتمركزها في الأماكن التي يمكن أن تتعرض لسقوط الأمطار وفقاً للخطط التي تم وضعها لعدم حدوث أي تراكمات للمياه وسرعة سحب المياه حرصاً على سلامة المواطنين وعدم تعطل الحركة المرورية. 
 
وطالب " شعراوي" ، رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية بالتواجد بصورة مستمرة ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وجاهزية المعدات والأدوات المستخدمة في مواجهة موجة الطقس الحالية . 
 
و شدد وزير التنمية المحلية ، علي ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجاهزية بالوعات الصرف الصحي و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية . 
 
كما طالب اللواء محمود شعراوي بأهمية استمرار  التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي طوارئ  ، كما ناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط خوفاً من الرياح الشديدة التي يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .
 
 

التنمية المحلية

امطار

طقس سيئ

وزير التنمية المحلية

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