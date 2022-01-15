التلفزيون الإيراني: زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة كرمان جنوب إيران

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ضرب زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر محافظة كرمان جنوب إيران، حسبما أعلن التلفزيون الإيرانى، وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكرمان تم إرسال فرق التقييم إلى موقع الزلزال.

وقبل ساعات أيضا، ضرب زلزال قوي نسبيًا جزيرة خارك في محافظة بوشهر جنوب ايران، زبلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريخترهز جزيرة خارك بمحافظة بوشهر عند الساعة 15:55 من مساء اليوم السبت .

وبحسب مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران ، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات ووقع على مسافة 12 كيلومترًا من جزيرة خارك و 52 كيلومترًا من ميناء كناوة و 52 كيلومترًا من ميناء ريك .

ولم يتسبب الزلزال في وقوع أي أضرار.

وقال محمد رضا دشتيزاده مدير ناحية خارك: إن الزلزال الذي ضرب جزيرة خارك لم يلحق أي أضرار بالمنازل أو المنشآت النفطية.