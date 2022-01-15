اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: الإعلان عن منح تنافسية للعام الدراسى 23/22 المقدمة من الصين

السبت، 15 يناير 2022 10:58 ص
التعليم العالى: الإعلان عن منح تنافسية للعام الدراسى 23/22 المقدمة من الصين وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن بدء التقدم لمنح حكومة الصين للعام الدراسي 2022/2023.
 
وأفاد التقرير أن هذه المنح تشمل الحصول على درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، بناء الشبكات المعلوماتية، علوم الهندسة البحرية، والميكانيكية، والكهربائية، والهندسة الصناعية، والعلاج الطبيعي، ودراسة اللغة الصينية وآدابها).
 
ويشترط في التقدم لهذه المنح عدد من الشروط، منها: ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا في 1/9/2021، وأن يكون المرشح مصري الجنسية، ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يشغل المتقدم وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف فى 1/9/2021) .
 
وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ،  إلى تقديم الجانب الصيني للحاصلين على المنحة عددًا من المميزات، تشمل تقديم منحة شهرية بقيمة 3500 يوان صيني قابلة للزيادة، والإعفاء من رسوم التسجيل، ورسوم القيد السنوي لحضور المحاضرات والدراسات، والإعفاء أيضًا من تكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، وتوفير العلاج الطبي مجانًا، كما أن المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهاب وعودة، وتتحمل إدارة البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى) استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصيني”طبقًا للبرنامج التنفيذي؛ لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب“.
 
وذكر التقرير أن البعثات لا تتحمل أية نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .
 
وأوضح التقرير أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة، هي: ( تقديم خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة، مع الإفادة بعدم ترشيحه على أية من المنح أو البعثات الأخرى، وتقديم نسختين من خطة البحث، وملخصين من رسالة الماجستير (باللغة الإنجليزية معتمدة من جهة العمل) وللاطلاع على باقي المستندات المطلوبة.
 
وأشار التقرير إلى أن استلام المستندات المطلوبة فى العنوان التالي: (4 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتي، قصر العيني، الدور الثاني، القاهرة، ولا يلتفت إلى الأوراق التى تقدم عن طريق البريد الإلكتروني، علمًا بأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح حتى تاريخ 1/2/2022.
 

التعليم العالى

قطاع البعثات

الصين

المنح الدراسية

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: 5 مليارات جنيه تكلفة إنشاء فرع جامعة الملك سلمان بالطور

الجمعة، 14 يناير 2022 12:50 م

بدء التقديم فى مشروعات تطوير التعليم العالى والتعليم الفنى بجامعة أسيوط .. صور

الخميس، 13 يناير 2022 01:38 م

التعليم العالى: 2.7 مليار جنيه تكلفة إنشاء فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

الخميس، 13 يناير 2022 01:31 م

التعليم العالى: تعاون بين "المستشفيات الجامعية" و"صناع الخير" بمبادرة "قدم صحيح"

الخميس، 13 يناير 2022 10:43 ص

حصاد التعليم العالى خلال 2021.. إنشاء 36 وحدة للقياس والتقويم بالكليات

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:06 ص

التعليم العالى: تعاون مصرى - كورى بجامعة بنى سويف التكنولوجية لتدريب الطلاب

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:33 م

وزير التعليم العالى يهنئ عمرو عدلى لاختياره رئيس تحرير مجلة علمية دولية

الإثنين، 10 يناير 2022 03:21 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة