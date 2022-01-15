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التعليم: إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى وعقدها ورقيا

السبت، 15 يناير 2022 04:47 ص
التعليم: إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى وعقدها ورقيا طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تنمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك  يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

الجدير بالذكر أن امتحانات أولى ثانوى تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.


 


التربية والتعليم

امتحان أولى ثانوى

امتحان اثانوى العام ورقيا

التعليم

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