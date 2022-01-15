اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 03:39 م
أكرم القصاص
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التحالف العربي يحدد مناطق العمليات العسكرية في محافظات اليمن

السبت، 15 يناير 2022 03:12 م
التحالف العربي يحدد مناطق العمليات العسكرية في محافظات اليمن المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين الكرام والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً (1500) من مساء اليوم السبت 15 يناير 2022م، حتى إشعار آخر، باعتبارها مناطق عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.

كما تطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.

 


التحالف العربي

العمليات العسكرية في محافظات اليمن

اليمن

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