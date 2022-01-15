اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 08:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الإسكان": الانتهاء من 30% من مشروعات "التجلي الأعظم" في سيناء

السبت، 15 يناير 2022 08:21 م
"الإسكان": الانتهاء من 30% من مشروعات "التجلي الأعظم" في سيناء متابعة مشروع التجلي الأعظم
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس مصطفى منير مستشار وزير الإسكان، إن الموقع الوحيد على مستوى العالم الذي تجلى فيه الله، وبها الوادي المقدس كما جاء في القرآن الكريم هي سيناء، وهي تمثل قيمة كبيرة، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية أن يتم استغلال هذه القيمة الكبيرة، على أن يتم تقديمها للعالم كله وكل من يعبد الله يأتي مصر ويزور هذا المكان، بالإضافة إلى أن تلك المنطقة هي منطقة جبال لها قيمة بيئية وتاريخية كبيرة.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن": "بناء على ذلك.. تم وضع خطة تنمية، وتم التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة في مجال السياحة الروحانية والبيئية، وتم اقتراح مجموعة من المشروعات يتم تنفيذها الآن على أرض الواقع، ونتحدث عن 15 مشروع بينهم منتجع بيئي جبل، ومشروعات الحماية من السيول، وتطوير منطقة إسكان البدو".
 
وقال: "هناك فنادق في تلك المناطق، ولكن هناك فنادق يتم إنشاءها ذات طابع بيئي تراثي، وتحمل الطابع الجبلي، ومشروع التجلي الأعظم يتم العمل فيه وتم إنجاز 30% من إجمال المشروعات فيه، وافتتاحات المشروعات بداية من أبريل حتى يونيه".

الاسكان

وزارة الاسكان

سيناء

تنمية سيناء

التحلى الاعظم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم السابع: الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التجلى الأعظم فى سيناء

السبت، 15 يناير 2022 06:36 م

رئيس جهاز تعمير سيناء: الرئيس السيسي يتابع كل تفاصيل مشروع التجلى الأعظم

السبت، 15 يناير 2022 06:21 م

عمار يا سينا.. مشروعات خدمات رياضية جديدة هدية الدولة لشباب أرض الفيروز.. أبرزها إنشاء مجمع صالات أنشطة رياضية.. و5 ملاعب خماسية بمراكز شباب بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد.. ومقرات إدارية للأندية.. صور

السبت، 15 يناير 2022 05:00 م

"عيد النصر".. ذكرى احتفال قديم لأهالي العريش فى مثل هذا اليوم من كل عام

السبت، 15 يناير 2022 10:46 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة