الأرصاد اليابانية تحذر من أمواج تسونامى تقترب من جزيرتين فى البلاد

كتب وكالات

حذرت الأرصاد الجوية اليابانية، من خطر حدوث موجة تسونامى يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار قد تغمر مناطق ساحلية فى البلاد.

وحذرت الأرصاد اليابانية من بلوغ التسونامى جزيرتى أمامى وتوكارا اليابانيتين فى المحيط الهادئ، لافتة إلى أن ارتفاع الموج قد يصل إلى 3 أمتار.

وبحسب "روسيا اليوم"، دمرت موجة تسونامى الساحل وألحقت أضرارا ببعض المنازل فى منطقتى بالاولى وساتوبايتيا الواقعتين على الساحل الجنوبى لجزيرة سافايي.

وتم الإعلان عن تهديد تسونامى لجزر فيجى ومملكة تونجا وساموا الأمريكية ونيوزيلندا، عقب هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت فيجي.