إنشاء 20 مدينة من الجيل الرابع لتوفير ملايين فرص العمل.. سؤال بامتحان العربى للرابع الابتدائى

أدى طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحان اللغة العربية بالفصل الدراسى الأول، وتضمن السؤال الأول باختبار مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود الابتدائية التابعة لإدارة الدقى التعليمية بمحافظة الجيزة، الحديث عن إنشاء 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع تتوزع بين معظم المحافظات لاستيعاب النمو المطرد فى السكان حيث تستهدف توفير الملايين من فرص العمل المباشرة كما أنها توفر جميع الخدمات طبقا لأحدث تكنولوجيا موجودة فى العالم كما أننا تعمل على تقليل الزحام وتواجد المواطنين فى الشوارع من خلال تقديم الخدمات الحكومية من خلال شبكة الإنترنت وهن المدن تعمل على تخفيض استهلاك الوقود حيث أنها صديقة للبيئة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الجارى، كما يمتحن الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، و18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.

وكشفت الوزارة، عن أنه تم إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن اللجان الفنية اختارت أسئلة الامتحانات عن طريق التوجيه، والأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقى المواد: 15 سؤالًا.