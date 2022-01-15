اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 06:15 م
أكرم القصاص
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إنشاء كوبريين بـ18 مليون جنيه ومدرسة للتعليم الأساسى بدسوق فى كفر الشيخ

السبت، 15 يناير 2022 06:01 م
إنشاء كوبريين بـ18 مليون جنيه ومدرسة للتعليم الأساسى بدسوق فى كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا لمجلسي النواب والشيوخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم انشاء كوبريين بمدينة كفر الشيخ على ترعة ميت يزيد بتكلفة قدرها 18 مليون و800 ألف جنيه، الأول إحلال وتجديد وتوسعة الكوبري الحالي  المقابل لإدارة المرور بالقنطرة البيضاء بالمدخل والمخرج الرئيسي لمدينة كفر الشيخ من الناحية الشرقية، والكوبري الآخر على ترعة ميت يزيد مقابل موقف دسوق إسكندرية بجوار الكوبري الحالى، مشيراً إلى أنه وافق على شراء قطعة أرض بمدينة دسوق على مساحة 2080 متر من صندوق خدمات المحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بمنطقة الكشلة بتكلفة 2 مليون و80 ألف جنيه.

جاء ذلك الاجتماع النصف شهري الذي عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ونواب رؤساء المدن.

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بالتواجد بالشوارع والأحياء لرفع مياه الأمطار، والتواصل بشكل مباشر معه على مدار الساعة للاطمئنان على رفع الأمطار والمخلفات من الشوارع.

وخلال اللقاء استمع محافظ كفر الشيخ لطلبات أعضاء المجلسين الخاصة بكل دوائر المحافظة ، مستجيبا لطلبات النواب، المقدمة للصالح العام وخدمة المواطنين، مؤكداً على استمرار تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بكافة القطاعات، واستكمال رصف الطرق والشوارع بمدن وقرى المحافظة، مشداً بالتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لصالح أهالي المحافظة. 

 

اعضاء مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب

 

الحضور في الاجتماع
الحضور في الاجتماع

 

جانب من اجتماع المحافظ بحضور اعضاء مجلسي النواب والشيوخ
جانب من اجتماع المحافظ بحضور اعضاء مجلسي النواب والشيوخ

 

محافظ كفر السشيخ يعقد اجتماعا لمجلسي النواب والشيوخ
محافظ كفر السشيخ يعقد اجتماعا لمجلسي النواب والشيوخ

 

محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا لمجلس النواب والشيوخ
محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا لمجلس النواب والشيوخ

 


كفر الشيخ

مجلس نواب

مجلس شيوخ

حي القنطرة البيضاء

خطة استثمارية

محافظ كفر الشيخ

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