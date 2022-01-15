إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بطريق المريوطية

أصيب 3 أشخاص اليوم السبت، وذلك إثر انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه، أعلى طريق المريوطية، عند قرية الديناوية بنطاق مركز شرطة العياط جنوب الجيزة، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم والإسعافات بمستشفى العياط المركزي.
تلقت غرفة النجدة بلاغا بانقلاب تروسيكل أعلى طريق المريوطية بقرية الديناوية في العياط، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى، ودفعت إدارة مرور الجيزة بالخدمات المروية والأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وأعلنت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ فى غرف العمليات والإغاثة، تحسبًا لسقوط أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد توقعات الأرصاد الجوية بتقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة.
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.
كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
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