إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بطريق المريوطية

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص اليوم السبت، وذلك إثر انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه، أعلى طريق المريوطية، عند قرية الديناوية بنطاق مركز شرطة العياط جنوب الجيزة، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم والإسعافات بمستشفى العياط المركزي.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بانقلاب تروسيكل أعلى طريق المريوطية بقرية الديناوية في العياط، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى، ودفعت إدارة مرور الجيزة بالخدمات المروية والأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.