إصابة وكيل "تعليم المنوفية" فى حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

أصيبت أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بكدمات سطحية بالجسم، إثر حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة بنها، وجرى نقلها لمستشفي بنها التعليمي، وتقديم الخدمة الطبية لها، واستقرار حالتها.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وأصيبت بكدمات سطحية بمناطق متفرقة بالجسم، وجرى نقلها لمستشفي بنها التعليمي وتقديم الخدمة الصحية لها.