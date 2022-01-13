تعليم المنوفية يناقش استعدادات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يناير 2022

المنوفية - محمد فتحى

شهدت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية الرئيس التنفيذي لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمنوفية الاجتماع الذي عقدة المجلس قبل ظهر اليوم بحضور الدكتور حسن الخولي رئيس المجلس و رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة، هاني عنتر وكيل المديرية،مصطفى الليثي مدير عام التعليم العام لمناقشة استعدادات المديرية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يناير، لصفوف 2022 النقل والشهادات العامة المحلية بالمحافظة .

وأكدت مدير المديرية أن محافظة المنوفية بها فرص واعدة في التعليم بالمقارنة بباقي محافظات الجمهورية ، نظرا لاهتمام الأسر برفع مستوى التعليم لأبنائها باعتباره بوابة الدخول والصعود للمستويات العليا.

واستعرضت الدكتورة أماني خطة المديرية والإدارات التعليمية العشر وجاهزية المدارس، لاستقبال امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني بحضور رؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة، والشهادة الإعدادية المهنية ورئيس المطبعة السرية للامتحانات بالمديرية ومسئول أمن الديوان.

من جانبه قدم الدكتور حسن الخولي رئيس المجلس تهنئة المجلس لمدير المديرية بصفته الرئيس التنفيذي لمجلس الأمنا،ء بعد ثقة معالي الوزير لتوليها مهمة القيام قيادة تعليم المنوفية مؤكدا على استمرار تقديم أوجه الدعم والتعاون من المجلس لخدمة صالح العملية التعليمية والطلاب بالمدارس .

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس المجلس درع التميز والترحيب والدعم للدكتورة أماني مدير المديرية ترحيبا بها على أرض محافظة المنوفية، كما أهدى المجلس درع التميز لهاني عنتر وكيل المديرية عن الفترة التي تولى فيها مهام تسيير أعمال وظيفة مدير المديرية بجانب وظيفته خلال بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي .

وفي سياق متصل كرم مجلس الأمناء مصطفى الليثي مدير عام التعليم العام بالمديرية لجهوده في خدمة العملية التعليمية بمدارس التعليم العام ، كما كرم المجلس سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية بالمديرية لحصول قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ،في جميع الأنشطة كما كرم المجلس سلوى مدين موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية لدورها في تحقيق مراكز أولى على مستوى الجمهورية في العديد من المسابقات الخاصة بالتربية الاجتماعية للعام الخامس على التوالي .



