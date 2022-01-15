إصابة شخص إثر حريق شقة سكنية فى العجوزة

كتب: عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه ونتج عنها إصابة شخص ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى الفور تم انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق والوقوف على أسبابه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.