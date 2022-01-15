اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 03:48 م
أكرم القصاص
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إصابات كورونا حول العالم تقترب من 324 مليون حالة

السبت، 15 يناير 2022 02:15 م
إصابات كورونا حول العالم تقترب من 324 مليون حالة كورونا
أ ش أ

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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 323 مليونا و710 آلاف و511 حالة.

وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و529 ألفا و834 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والذي بلغ أكثر من 64 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 36.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.9 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ849 ألفا و259 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ621 ألفا و63 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 485 ألفا و752 وفاة.

 


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جونز هوبكنز

فيروس كورونا

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