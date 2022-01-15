إسراء شعبان فتاة تجيد الرسم بالشاي والعدس والفحم والكاتشب بالدقهلية.. لايف وصور

الدقهلية - مرام محمد

التقى "اليوم السابع" ابنة قرية بدواي بمحافظة الدقهلية ، الرسامة إسراء شعبان صاحبة الـ23 عاما، والتي احترفت فن الرسم من طفولتها واستطاعت أن تتميز برسم بورتريهات فنية بالفحم والعدس والشاي.

وقالت إسراء شعبان خريجة كلية الآداب جامعة المنصورة لـ"اليوم السابع"، إنها اكتشفت موهبتها منذ طفولتها، واستطاعت أن تطور منها بدعم وتشجيع أسرتها ومعلميها، مشيرة إلى أنهم أتاحوا لها الفرصة للتعبير عن موهبتها بالرسم وعرض لوحاتها الفنية بالمدرسة ومعارض الكلية.

وتابعت أنها بدأت رحلتها مع الرسم معتمدة على الرصاص والفحم، كون الأخير يعد من أصعب الخامات المستخدمة في الرسم وأكثرهم تميزا واختلافا، موضحة أن بالرغم من صعوبة الرسم بالفحم إلا أنه يضفي جمالا وروحا للرسمة كونه يبرز التفاصيل بدقة بالغة.

وقالت إنها اتجهت مؤخرا للرسم بخامات أخرى كالعدس والشاي والعسل والكاتشاب وغيرهم؛ كونها أرادت التميز والاختلاف عن أقرانها في مجال الرسم، مضيفة أنها نجحت في خوض التجربة برسم لوحات فنية بالغة الدقة والجمال.